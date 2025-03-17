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В Дюртюлинском районе Башкирии начали ремонт моста через Белую

В Дюртюлинском районе Башкирии начали ремонт моста через Белую.

Источник: правительство РБ

Ремонт моста через Белую протяженностью свыше 745 метров начали в Дюртюлинском районе. Сейчас здесь оборудуют стройплощадки, устанавливают соответствующие дорожные знаки. Это крупнейший мост, который планируется отремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба правительства РБ.

Мост, расположенный на трассе Дюртюли — Нефтекамск, между Дюртюлями и Новобиктово, построили еще в 1990 году. Ремонт необходим для обеспечения безопасности движения. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой, ежедневно здесь проезжают примерно 4 тыс. автомобилей. Планируются очистка металлоконструкций моста от коррозии, укрепление опор, замена гидроизоляции, замена перил и барьеров, модернизация освещения. На время ремонта движение здесь ограничат, транспорт будет ездить по одной полосе.