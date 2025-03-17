В Дюртюлинском районе Башкирии начали ремонт моста через Белую.

Мост, расположенный на трассе Дюртюли — Нефтекамск, между Дюртюлями и Новобиктово, построили еще в 1990 году. Ремонт необходим для обеспечения безопасности движения. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой, ежедневно здесь проезжают примерно 4 тыс. автомобилей. Планируются очистка металлоконструкций моста от коррозии, укрепление опор, замена гидроизоляции, замена перил и барьеров, модернизация освещения. На время ремонта движение здесь ограничат, транспорт будет ездить по одной полосе.