В Ташкенте в ближайшее время завершится отопительный сезон

Vaib.uz (Узбекистан. 17 марта). С приходом весны в столице потеплело, а это значит, что отопительный сезон 2024−2025 годов подходит к концу. Как сообщила компания Veolia, в ближайшее время хокимият Ташкента примет официальное решение о его завершении.