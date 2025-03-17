В Ташкенте в ближайшее время завершится отопительный сезон

Почему заканчивают отопительный сезон?
По данным Узгидромета, с 8 по 14 марта среднесуточная температура в Ташкенте составила 11,6 градуса. Минимальная температура достигла 9 градусов (8 марта), а максимальная температура — 13,1 градуса (14 марта).
Согласно постановлению Кабинета Министров «О правилах оказания услуг теплоснабжения в многоквартирных домах», отопление отключается, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд превышает 8 градусов.
Когда ждать отключения тепла?
Пока точную дату завершения отопительного сезона в Ташкенте не называют, но, учитывая стабильное потепление, решение будет принято в ближайшие дни.