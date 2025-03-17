Синоптики предупредили про снег и ветер до 18 м/с в Беларуси 17 марта, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране ожидается переменная облачности. По юго-востоку Беларуси возможны кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Синоптики обращают внимание на то, что ветер будет юго-западных направлений, северный 4−9 метров в секунду. Однако местами по стране порывы могут быть 15−18 метров в секунду. Температура воздуха составит от −2 до +3 градусов.
В Минске прогнозируется переменная облачность и небольшие осадки: снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется северо-западный, северный от 4 до 9 метров в секунду. Вместе с тем вероятный порывы до 14 метров в секунду. В утренние часы в Минске будет от −1 до −3 градусов, днем — около 0 градусов. В вечернее время ожидается от −2 до −4 градусов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении с 17 по 23 марта в Беларуси.
Кстати, Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном КПП на границе с Беларусью.
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