Синоптики предупредили про снег и ветер до 18 м/с в Беларуси 17 марта

В Минске прогнозируется переменная облачность и небольшие осадки: снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется северо-западный, северный от 4 до 9 метров в секунду. Вместе с тем вероятный порывы до 14 метров в секунду. В утренние часы в Минске будет от −1 до −3 градусов, днем — около 0 градусов. В вечернее время ожидается от −2 до −4 градусов.