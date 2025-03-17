Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области открыли первый центр адаптации трудных подростков

Православный центр для трудных подростков открылся в Первоуральске.

Источник: пресс-служба Первоуральского городского суда

В Первоуральске открыли первый в Свердловской области православный Центр социальной адаптации подростков имени преподобного Моисея Мурина.

По информации пресс-службы Первоуральского городского суда, в центр будут направлять малолетних преступников, осужденных условно и приговоренных к реабилитации в центре социальной адаптации.

— Цель этого проекта — оказание комплексной помощи подросткам, вступившим в конфликт с законом, а также их семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, — рассказывают в пресс-службе суда.

На открытии Центра социальной адаптации побывали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.