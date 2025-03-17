В Свердловской области открыли первый центр адаптации трудных подростков

В Первоуральске открыли первый в Свердловской области православный Центр социальной адаптации подростков имени преподобного Моисея Мурина.
По информации пресс-службы Первоуральского городского суда, в центр будут направлять малолетних преступников, осужденных условно и приговоренных к реабилитации в центре социальной адаптации.
— Цель этого проекта — оказание комплексной помощи подросткам, вступившим в конфликт с законом, а также их семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, — рассказывают в пресс-службе суда.
На открытии Центра социальной адаптации побывали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.