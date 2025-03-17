Омск вошел в первую тройку самых хоккейных городов России

Для анализа использовались только общедоступные данные. В некоторых случаях временные рамки для подсчета были разными. Например, спортивные результаты оценивались за три последних сезона (2021/22 — 2023/24), чтобы обеспечить репрезентативность данных. Посещаемость и стоимость билетов были взяты по текущему сезону. Ранее мы рассказывали о результатах игры «Авангарда» с челябинским «Трактором».