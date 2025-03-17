Омск вошел в первую тройку самых хоккейных городов России

В России выбрали топ-10 самых хоккейных городов России. Омск оказался на третьем месте, уступив первые две строчки Магнитогорску и Челябинску.
В поле зрения оказались 43 российских города, где хотя бы один клуб выступает в сильнейших лигах страны — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).
Фото: www.sports.ru.
В выборку вошли и города, где уже несколько лет домашние матчи проводит команда «Куньлунь», базирующаяся в Мытищах.
Для анализа использовались только общедоступные данные. В некоторых случаях временные рамки для подсчета были разными. Например, спортивные результаты оценивались за три последних сезона (2021/22 — 2023/24), чтобы обеспечить репрезентативность данных. Посещаемость и стоимость билетов были взяты по текущему сезону. Ранее мы рассказывали о результатах игры «Авангарда» с челябинским «Трактором».