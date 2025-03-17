Залило: в Челябинской области за сутки выпало 75% месячной нормы осадков

Воскресенье 16 марта на Южном Урале выдалось сырым. Дожди и мокрый снег прошли на всей территории Челябинской области. Но особенно досталось Катав-Ивановску и Златоусту. Там всего за сутки выпало по 75% от месячной нормы осадков.