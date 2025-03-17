Залило: в Челябинской области за сутки выпало 75% месячной нормы осадков

Воскресенье 16 марта на Южном Урале выдалось сырым. Дожди и мокрый снег прошли на всей территории Челябинской области. Но особенно досталось Катав-Ивановску и Златоусту. Там всего за сутки выпало по 75% от месячной нормы осадков.
— Температура воздуха была днем + 2, +11 градусов, ночью от 0 до +4 градусов, — уточнили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозу, днем в понедельник 17 марта дожди местами продолжатся. Температура воздуха может подняться до +10. Пасмурная погода продержится до 19 марта, а в середине недели выглянет солнце.