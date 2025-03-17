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С пермским медиаменеджером Евгением Царегородцевым простятся 17 марта

Евгений скончался на 55-м году своей жизни.

Источник: Комсомольская правда

Церемония прощания с бывшим генеральным директором ООО «Русская медиагруппа — Пермь» Евгением Царегородцевым состоится в понедельник, 17 марта, в 11:00 в большом зале прощаний на улице Старцева, 61. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее «Комсомолка» писала, что Евгений скончался на 55-м году своей жизни. Медиаменеджер начал свой карьерный путь с работы в качестве звукорежиссера в телерадиокомпании «Авторадио ТВ» в 1992 году. Через два года его назначили программным директором. До последнего дня жизни Евгений трудился в медиасфере. Он являлся руководителем двух действующих компаний, включая ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон Пермь».