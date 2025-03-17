С пермским медиаменеджером Евгением Царегородцевым простятся 17 марта

Ранее «Комсомолка» писала, что Евгений скончался на 55-м году своей жизни. Медиаменеджер начал свой карьерный путь с работы в качестве звукорежиссера в телерадиокомпании «Авторадио ТВ» в 1992 году. Через два года его назначили программным директором. До последнего дня жизни Евгений трудился в медиасфере. Он являлся руководителем двух действующих компаний, включая ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон Пермь».