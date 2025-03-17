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На станции Уфа-Дема в третий день подряд перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

16 марта в Уфе был побит 85-летний температурный рекорд.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 16 марта, в Уфе был побит 85-летний температурный рекорд. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.

На аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Он составил +4,9 градуса. Прошлый максимум зафиксировали в 1940 году — +4,8°.

Напомним, до этого температурные рекорды в Уфе были побит в минувшие пятницу и субботу — 14 и 15 марта.

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