Рыбалки временно не будет: в Узбекистане ввели запрет на ловлю рыбы

С 11 марта по 31 мая рыбалка запрещена на реках Амударья и Сырдарья. С 26 апреля по 10 июня ограничения распространяются на естественные водоемы Каракалпакстана и Хорезмской области. Кроме того, с 16 апреля по 31 мая запрет действует во всех остальных естественных водоемах страны.