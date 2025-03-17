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Рыбалки временно не будет: в Узбекистане ввели запрет на ловлю рыбы

Vaib.uz (Узбекистан. 17 марта). В Узбекистане временно запрещена ловля рыбы. Ограничения вводятся на период нереста, чтобы сохранить популяцию рыб и предотвратить их вымирание.

Когда и где нельзя ловить рыбу?

С 11 марта по 31 мая рыбалка запрещена на реках Амударья и Сырдарья. С 26 апреля по 10 июня ограничения распространяются на естественные водоемы Каракалпакстана и Хорезмской области. Кроме того, с 16 апреля по 31 мая запрет действует во всех остальных естественных водоемах страны.

Почему введен запрет?

Эти даты совпадают с периодом нереста, когда рыбы размножаются. Если в этот период вести ловлю, популяция может резко сократиться, что приведет к исчезновению некоторых видов и нарушению экосистемы водоемов.

Кого не коснутся ограничения?

Запрет не распространяется на интенсивное рыбоводство и аквакультуру в искусственных водоемах и оросительных сетях, а также рыбоводческие хозяйства, занимающиеся разведением рыбы в садках.

Ловля рыбы в эти сроки влечет административную и уголовную ответственность. Любителям рыбалки стоит дождаться окончания нерестового периода и не нарушать установленные правила, чтобы не попасть на большие штрафы.