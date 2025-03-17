Рыбалки временно не будет: в Узбекистане ввели запрет на ловлю рыбы

Когда и где нельзя ловить рыбу?
С 11 марта по 31 мая рыбалка запрещена на реках Амударья и Сырдарья. С 26 апреля по 10 июня ограничения распространяются на естественные водоемы Каракалпакстана и Хорезмской области. Кроме того, с 16 апреля по 31 мая запрет действует во всех остальных естественных водоемах страны.
Почему введен запрет?
Эти даты совпадают с периодом нереста, когда рыбы размножаются. Если в этот период вести ловлю, популяция может резко сократиться, что приведет к исчезновению некоторых видов и нарушению экосистемы водоемов.
Кого не коснутся ограничения?
Запрет не распространяется на интенсивное рыбоводство и аквакультуру в искусственных водоемах и оросительных сетях, а также рыбоводческие хозяйства, занимающиеся разведением рыбы в садках.
Ловля рыбы в эти сроки влечет административную и уголовную ответственность. Любителям рыбалки стоит дождаться окончания нерестового периода и не нарушать установленные правила, чтобы не попасть на большие штрафы.