В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с дождя и похолодания

В Ростове-на-Дону синоптики рассказали, какая погода будет в начале рабочей недели. Прогноз опубликовали специалисты Гисметео.
В понедельник, 17 марта, в Ростове-на-Дону ожидается резкое ухудшение погоды. По данным синоптиков, днем температура не поднимется выше +13 градусов. Синоптики также обещают облачную погоду с прояснениями, а к вечеру начнется дождь, который может перейти в мокрый снег.
Ветер усилится до 18 метров в секунду, что создаст дополнительный дискомфорт. На дорогах возможна гололедица, а на проводах и деревьях — налипание мокрого снега.
Ночью температура опустится до +4 градусов, возможны заморозки до −2 градусов.