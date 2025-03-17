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В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с дождя и похолодания

В Ростове в понедельник, 17 марта, синоптики обещают дождливую и прохладную погоду.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики рассказали, какая погода будет в начале рабочей недели. Прогноз опубликовали специалисты Гисметео.

В понедельник, 17 марта, в Ростове-на-Дону ожидается резкое ухудшение погоды. По данным синоптиков, днем температура не поднимется выше +13 градусов. Синоптики также обещают облачную погоду с прояснениями, а к вечеру начнется дождь, который может перейти в мокрый снег.

Ветер усилится до 18 метров в секунду, что создаст дополнительный дискомфорт. На дорогах возможна гололедица, а на проводах и деревьях — налипание мокрого снега.

Ночью температура опустится до +4 градусов, возможны заморозки до −2 градусов.