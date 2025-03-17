В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с дождя и похолодания

В понедельник, 17 марта, в Ростове-на-Дону ожидается резкое ухудшение погоды. По данным синоптиков, днем температура не поднимется выше +13 градусов. Синоптики также обещают облачную погоду с прояснениями, а к вечеру начнется дождь, который может перейти в мокрый снег.