Нацагентство по туризму назвало самые популярные экскурсии у туристов в Беларуси. Подробности озвучил директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов, сообщает sb.by.
Он уточнил, что среди самых популярных экскурсий у туристов — обзорная экскурсия по Минску, по памятникам Несвижа и Мира, а также в Беловежскую пущу. Кроме того, Морозов добавил, что популярностью пользуются экскурсии, связанные с посещением достопримечательностей Гродно, Бреста, Витебска, Могилева, Гомеля, Пинска, Полоцка.
Директор Национального агентства по туризму добавил, что в топе также национальный парк «Припятский», Березинский биосферный заповедник, Налибокский заказник. Он также назвал Островецкую кругосветку по северо-западной Беларуси, дороги в Дудутки, на БелАЗ, в Хатынь и на Курган Славы.
— Хиты последних лет — маршруты, включающие Коссово и Ружаны, а также дворец Булгаков в Жиличах по маршруту Бобруйск — Красный Берег — Жиличи, — обратил внимание Дмитрий Морозов.
Кстати, огромное многоэтажное здание в виде карты Беларуси появится в центре Минска.
Ранее мы собрали, что известно про три новых музея, которые появятся в Беларуси за 2025 год: оборона Могилева, операция «Багратион» и музей геноцида в Тростенце.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении с 17 по 23 марта в Беларуси.