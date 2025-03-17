Нацагентство по туризму назвало самые популярные экскурсии у туристов в Беларуси

Он уточнил, что среди самых популярных экскурсий у туристов — обзорная экскурсия по Минску, по памятникам Несвижа и Мира, а также в Беловежскую пущу. Кроме того, Морозов добавил, что популярностью пользуются экскурсии, связанные с посещением достопримечательностей Гродно, Бреста, Витебска, Могилева, Гомеля, Пинска, Полоцка.