В Фергане пройдет фестиваль «Когда цветет урюк»

В республике 21 марта также отметят один из самых знаменитых весенних праздников — Навруз. В эти дни по всей стране пройдут народные гуляния. Поэтому на фестивале «Когда цветет урюк» тоже приготовят традиционное лакомство по случаю Навруза — сумаляк.