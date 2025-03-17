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В Фергане пройдет фестиваль «Когда цветет урюк»

Мероприятие продлится восемь дней.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В селах Капчугай и Укчи Ферганской области проведут II Фестиваль молодежного творчества, посвященный цветению урюка (абрикоса), сообщает пресс-служба администрации региона.

С 18 по 25 марта каждый желающий сможет посетить тематические ярмарки, поучаствовать в спортивных соревнованиях, конкурсах, национальных играх, а также ознакомиться с сельскохозяйственной продукцией, которую производят в Ферганской области.

Кроме этого, известные артисты Узбекистана порадуют гостей живыми выступлениями.

В республике 21 марта также отметят один из самых знаменитых весенних праздников — Навруз. В эти дни по всей стране пройдут народные гуляния. Поэтому на фестивале «Когда цветет урюк» тоже приготовят традиционное лакомство по случаю Навруза — сумаляк.

Напомним, в 2024 году Россия импортировала свыше 51 тонны урюка из Узбекистана, став лидером по покупке узбекского абрикоса среди других стран-импортеров. В топ-5 вошли и другие страны СНГ: Казахстан (8 061 тонна), Кыргызстан (2 688 тонн), Азербайджан (1 483 тонны) и Беларусь (720,5 тонн).