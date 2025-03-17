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«Две недели смотреть на это безобразие?» Мэр Челябинска не одобрил количество грязи на улицах

Субботники в Челябинске начнутся на неделю раньше запланированного.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске начинает работу оперативный штаб по санитарной очистке города. На совещании в администрации Челябинска вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что субботники начнутся 1 апреля и продлятся до 9 мая.

Мэр Алексей Лошкин посоветовал городским службам не тянуть с уборкой и сдвинуть дату ее начала.

— Две недели не надо смотреть на это безобразие, — заявил он. — Эта неделя еще переходная, так что планируем начало уборки на неделю раньше. Главам тоже поручение — мусор нужно убирать, приводить газоны в порядок. Делал объезд города — улицы в безобразном состоянии.