За унижение ветеранов войны и оправдание терроризма хабаровчанин отправился в колонию

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении мужчины 1978 г. р. Он признан виновным в реабилитации нацизма, а именно унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенном публично, и в публичном оправдании терроризма.