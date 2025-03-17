За унижение ветеранов войны и оправдание терроризма хабаровчанин отправился в колонию

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении мужчины 1978 г. р. Он признан виновным в реабилитации нацизма, а именно унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенном публично, и в публичном оправдании терроризма.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года мужчина распространил в группе одного из мессенджеров публичное сообщение, унижающее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Он же в марте 2024 года в той же группе разместил сообщение, содержащее признаки оправдания терроризма.
В ходе расследования уголовного дела при активном участии сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО проведен ряд следственных и иных процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение и направить уголовное дело в суд.
Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима.