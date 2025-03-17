Современные системы безопасности: технологии, которые работают на вас

Безопасность — это не просто физическая защита, а нечто большее: уверенность, комфорт и спокойствие в повседневной жизни. И где, как не дома, хочется чувствовать её в полной мере. Сегодня защита дома — это уже не просто замки на дверях, а современные технологии, которые позволяют удаленно управлять доступом, следить за территорией через камеры и объединять все эти функции в одной системе. Это стало возможным благодаря активному внедрению интернет-технологий и разработки мобильных приложений.
Команда профессионалов «Модус», которая уже более 20 лет обеспечивает безопасность в Омске, тоже не стоит на месте и предлагает уже гораздо больше, чем просто домофоны. Она устанавливает системы видеонаблюдения, шлагбаумы, автоматические ворота и системы контроля доступа, что делает жизнь жителей МКД еще более безопасной и комфортной. Не останавливаясь на достигнутом, компания первой в Омске внедрила IP-домофоны, открыв новые возможности для абонентов. Тем самым начав свою работу на стыке двух сфер — безопасности и информационных технологий, предлагая своим клиентам современные решения.
Одним из ключевых достижений компании стало создание собственного мобильного приложения «Модус», которое объединяет все установленные системы безопасности на одной платформе. В отличие от других компаний, где для управления домофоном, видеонаблюдением и другими системами приходиться пользоваться несколькими приложениями, «Модус» предлагает единый инструмент.
Фото: «Модус».
С помощью приложения можно открывать дверь подъезда, шлагбаум и ворота, просматривать историю звонков и наблюдать за происходящим в режиме реального времени или скачивать архив. Кроме того, через приложение можно заказывать ключи и оформлять заявки, не дозваниваясь в контакт-центр. Это экономит время и позволяет решать вопросы удаленно, без лишних хлопот.
Недавно мобильное приложение «Модус» выпустило обновление, которое делает его использование еще более удобным и функциональным. Теперь появилась возможность самостоятельно подключать дополнительные опции, такие как гостевой код доступа, виджет для быстрого открытия двери и расширенное управление доступом для iOS (Siri и AppleWatch).
Представьте: вы ждете гостей, курьера или врача, но боитесь пропустить звонок в дверь. Теперь не нужно бегать к двери или передавать ключи. В приложении можно сгенерировать временный 5-значный код, действующий 12 часов. Просто поделитесь им с тем, кому нужно попасть в дом, и занимайтесь своими делами.
А если вы возвращаетесь из магазина с тяжелыми сумками, не нужно искать ключи — достаточно одного нажатия на виджет на экране смартфона. Дверь откроется мгновенно, а вы сэкономите время и нервы. Для пользователей iOS доступно еще больше удобств: открыть дверь можно с помощью голосового помощника Siri или даже с AppleWatch. Это идеальное решение для тех, кто использует технологии на все 100%.
Современные системы безопасности — это не просто защита, это комфорт и уверенность в завтрашнем дне. «Модус» делает все, чтобы абоненты могли управлять своей безопасностью легко и удобно. Скачав приложение «Модус», вы получаете доступ к современным технологиям, которые работают на вас.
Обновление уже доступно! Скачивайте новую версию в AppStore, GooglePlay и AppGallery и убедитесь сами, как просто и удобно управлять безопасностью с «Модусом».
Фото: «Модус».
Сканируйте QR-код, скачивайте и решайте все вопросы с помощью приложения «Модус».
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