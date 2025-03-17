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Бойца СВО из Хабаровска не будут выселять из служебной квартиры

Участник специальной военной операции из Хабаровска останется жить в служебной квартире вместе с семьей. Теперь на законных основаниях.

Источник: Freepik

В УФСИН по Хабаровскому краю подтвердили «РГ», что бывший работник, с которым была судебная тяжба из-за служебного жилья, снова устраивается к ним в штат.

С 24 марта он официально выходит на работу и подписывает новый договор найма жилого помещения. Его семья продолжит жить в той же служебной квартире, но уже на законных основаниях.

Напомним, УФСИН по Хабаровскому краю дал разъяснения по ситуации с выселением многодетной семьи участника СВО из служебной квартиры. Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о проведенной проверке.