Бойца СВО из Хабаровска не будут выселять из служебной квартиры

В УФСИН по Хабаровскому краю подтвердили «РГ», что бывший работник, с которым была судебная тяжба из-за служебного жилья, снова устраивается к ним в штат.
С 24 марта он официально выходит на работу и подписывает новый договор найма жилого помещения. Его семья продолжит жить в той же служебной квартире, но уже на законных основаниях.
Напомним, УФСИН по Хабаровскому краю дал разъяснения по ситуации с выселением многодетной семьи участника СВО из служебной квартиры. Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о проведенной проверке.