Зимний фестиваль ГТО «Студенческие Игры ГТО 2025» пройдет в Иркутске

Соревнования проводятся в спорткомплексе «Байкал-Арена» и плавательном бассейне Государственного училища олимпийского резерва. «Зимний фестиваль ГТО — традиционное спортивное мероприятие, направленное на повышение спортивной активности студенческой молодежи. В этом году для участия в региональном этапе заявились десять команд ведущих вузов Иркутской области. Всем им предстоит сдать нормативы комплекса ГТО и пройти эстафету, состоящую из восьми этапов. Также интересная программа ждет болельщиков и зрителей соревнований», — отметил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.
Зимний фестиваль ГТО проводится в два этапа. Первый — отборочный этап проходил в вузах с 11 ноября 2024 года по 21 февраля 2025 года. На нем студенты сдавали подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, плавание на 50 метров и проходили другие испытания. Все результаты участников были внесены во ФГИС «Спорт». По результатам отборочного этапа в вузах сформированы сборные команды для участия в региональном этапе.
На региональном этапе участвуют команды, состоящие из 16 человек в возрасте от 18 до 24 лет (восемь мужчин и восемь женщин). Участники команды выступают в четырех дисциплинах: общая физическая подготовка (поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине), стрельба, легкая атлетика (бег 60 м, бросок набивного мяча из положения сидя на полу, челночный бег 3×10 метров), плавание на дистанции 50 метров вольным стилем. Завершающим этапом фестиваля станет прохождение эстафеты, сообщает пресс-служба областного правительства.
В рамках мероприятия будет проходить Битва болельщиков, в которой представлен ряд конкурсов: самый мощный рев болельщиков, лучший баннер, дефиле болельщиков, приветствие команды, интеллектуальный квест и другие. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта». Организаторами мероприятия являются министерство спорта Приангарья, ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» и Ассоциация спортивных студенческих клубов Иркутской области. Команда-победитель получит приз от Благотворительного фонда Игоря Рогова.