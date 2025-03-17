Зимний фестиваль ГТО «Студенческие Игры ГТО 2025» пройдет в Иркутске

Зимний фестиваль ГТО проводится в два этапа. Первый — отборочный этап проходил в вузах с 11 ноября 2024 года по 21 февраля 2025 года. На нем студенты сдавали подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, плавание на 50 метров и проходили другие испытания. Все результаты участников были внесены во ФГИС «Спорт». По результатам отборочного этапа в вузах сформированы сборные команды для участия в региональном этапе.