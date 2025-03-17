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В Омской области закрыли первую ледовую переправу через Иртыш

Закрытие переправы произошло на фоне повышения температур.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области закрыли ледовую переправу через Иртыш, которая соединяла Большеречье и Муромцево. «Большереченская» стала первой переправой, прекратившей функционировать в этом году.

Причинами для закрытия переправы послужили изменение структуры льда, неудовлетворительное состояние ледяного покрова, разрушение подъездных путей, выход воды на проезжую часть.

На сегодня в Омской области продолжают функционировать восемь ледовых переправ в четырех районах: «Аксеновская» (Усть-Ишимский район), «Никольская» (Усть-Ишимский район), «Изюкская» (Тевризский район), «Белоярская» (Тевризский район), «Бородинская» (Тевризский район). «Усть-Шишовская» (Знаменский район), «Знаменская» (Знаменский район), «Черлакская» (Черлакский район").