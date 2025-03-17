В Ростовской области проверили уровень радиации в начале марта

По состоянию на 1 марта уровень гамма-излучения в пределах 100 километров от радиационно-опасных объектов на территории Южного федерального округа, включая зону вокруг Ростовской АЭС, составил 0,09−0,15 микрозиверта в час. Эти показатели соответствуют естественному радиационному фону и не превышают норму.