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Мэр Лошкин о челябинских рыбаках-экстремалах: Меры убеждения исчерпаны

Мэр Челябинска попросил помощи у полиции в спасении рыбаков.

Источник: Комсомольская правда

На совещании в мэрии Челябинска в очередной раз подняли вопрос о борьбе с выходом на тонкий лед. В городе инициировали рейды по водоемам, но отчаянных рыбаков это не остановило.

—Судя по тому, что в соцсетях появляются сообщения об отважных рыбаках, которые в плюсовые температуры выходят на лед, профилактические меры не помогают, — заключил глава города Алексей Лошкин. — Меры убеждения с нашей стороны исчерпаны.

Мэр надеется, что у полиции найдутся более убедительные аргументы. Он попросил подключиться к работе с рыбаками-экстремалами начальника челябинского УМВД Андрея Меньшенина.