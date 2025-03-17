«Вивальди-оркестр» выступит на сцене Иркутской областной филармонии

Смысловой фундамент второго отделения — песни из цикла «Таежные звезды» (6+) А. Пахмутовой, С. Гребенникова и Н. Добронравова. Цикл этот был создан авторами во время их командировок на комсомольские стройки Сибири в 1962−63 годах.