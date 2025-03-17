«Вивальди-оркестр» выступит на сцене Иркутской областной филармонии

15 и 16 апреля на сцене Иркутской областной филармонии состоится выступление (6+) «Вивальди-оркестра». В одной программе в разных ее частях прозвучат произведения Петра Ильича Чайковского и Александры Николаевны Пахмутовой, пишет ИА IrkutskMedia.
И Чайковский, и Пахмутова в своем творчестве воспевают мир, где неоспоримо величие духа, его главенство над всем сиюминутным, обыденным, малозначимым. Нескончаемые поиски идеала — вот, что их роднит.
Композиция первого отделения состоит из фрагментов оперы Чайковского «Евгений Онегин» (6+) и балетов «Спящая красавица» (6+) и «Щелкунчик» (6+), а также из некоторых частей его циклов «Времена года» (6+).
Смысловой фундамент второго отделения — песни из цикла «Таежные звезды» (6+) А. Пахмутовой, С. Гребенникова и Н. Добронравова. Цикл этот был создан авторами во время их командировок на комсомольские стройки Сибири в 1962−63 годах.
В качестве музыкальных интермедий в этом концерте представлены хиты из репертуаров знаменитых танцевальных оркестров мира первой половины ХХ века.