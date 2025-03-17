Жалобы волгоградских дачников на отсутствие дороги услышал Бастрыкин

Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области, поводом стало обращение представителей нескольких садоводческих товариществ Кировского района Волгограда, в котором они сообщают о том, что в течение нескольких лет компетентные органы не решают проблему ремонта единственной дороги, ведущей к их дачам. Речь идет о дороге к СНТ «Транспортник», расположенном в Кировском районе. При этом дачники также пожаловались на отсутствие общественного транспорта до этого дачного массива и других участков.