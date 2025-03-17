Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жалобы волгоградских дачников на отсутствие дороги услышал Бастрыкин

Глава СК РФ дал поручение волгоградским следователям провести проверку информации о нарушении прав членов СНТ.

Источник: РИА "Новости"

Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области, поводом стало обращение представителей нескольких садоводческих товариществ Кировского района Волгограда, в котором они сообщают о том, что в течение нескольких лет компетентные органы не решают проблему ремонта единственной дороги, ведущей к их дачам. Речь идет о дороге к СНТ «Транспортник», расположенном в Кировском районе. При этом дачники также пожаловались на отсутствие общественного транспорта до этого дачного массива и других участков.

Несмотря на многочисленные обращения в органы власти, чиновники так и не занялись ремонтом единственной транспортной артерии.

СК России по Волгоградской области организовало доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). А проведение проверочных мероприятий проконтролирует лично Александр Бастрыкин.