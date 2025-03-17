Атырау и Оренбург готовятся к весеннему половодью

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Весеннее половодье и безопасное прохождение паводка обсуждают представители Оренбургской и Атырауской областей.
Регулярные консультации и своевременный обмен гидрологическими и метеоданными способствуют эффективному решению потенциальных проблем и минимизации рисков для населения. Такое мнение выразил на встрече замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев.
Начальник Оренбургского центра по гидрометеорологии Василий Мещерин сообщил, что по предварительным данным, снегозапасы в области на текущий момент ниже средних многолетних значений, однако вскрытие рек прогнозируется на 6−12 дней раньше средних многолетних сроков.
Это позволит освободить 1,2 миллиарда кубометров емкости водохранилища к 27 марта. Прогнозируемый приток воды в паводковый период ожидается в объеме от 0,9 до 1,5 миллиардов кубометров, что позволит обеспечить безопасное прохождение паводка, без необходимости максимального сброса воды.
Стороны намерены активизировать оперативный обмен информацией о гидрометеорологической ситуации, уровне воды на трансграничных водных объектах и продолжить консультации для обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья 2025 года.
Также обсудили перспективы расширения торгово-экономических связей, обмена инвестиционными предложениями между регионами и дальнейшего развития транспортно-логистических маршрутов.
По итогам переговоров стороны договорились организовать взаимные бизнес-миссии для детального изучения возможностей экономического сотрудничества и реализации совместных проектов.
Ранее Губернатор Оренбургской Области Денис Паслер заявил, что следует обеспечить взаимодействие с соответствующими структурами Челябинской области, Башкортостана и Казахстана по обмену информацией для анализа ситуации и принятия своевременных управленческих решений.