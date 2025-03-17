Атырау и Оренбург готовятся к весеннему половодью

Начальник Оренбургского центра по гидрометеорологии Василий Мещерин сообщил, что по предварительным данным, снегозапасы в области на текущий момент ниже средних многолетних значений, однако вскрытие рек прогнозируется на 6−12 дней раньше средних многолетних сроков.