СК РФ проверит информацию о стаях агрессивных собак в Ростовской области

Согласно опубликованной информации, поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей на стаи агрессивных собак, которые длительное время обитают вблизи жилых домов и систематически нападают на людей, нападкам животных подвергаются и дети. Обращения граждан в местные органы так ничего и не дали.