Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК РФ проверит информацию о стаях агрессивных собак в Ростовской области

СКР взял на контроль проблему бродячих собак в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту непринятия мер к отлову бродячих собак в Ростове-на-Дону и Азове. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Согласно опубликованной информации, поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей на стаи агрессивных собак, которые длительное время обитают вблизи жилых домов и систематически нападают на людей, нападкам животных подвергаются и дети. Обращения граждан в местные органы так ничего и не дали.

В ведомстве отметили, что исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.