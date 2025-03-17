СК РФ проверит информацию о стаях агрессивных собак в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту непринятия мер к отлову бродячих собак в Ростове-на-Дону и Азове. Об этом сообщает информационный центр СКР.
Согласно опубликованной информации, поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей на стаи агрессивных собак, которые длительное время обитают вблизи жилых домов и систематически нападают на людей, нападкам животных подвергаются и дети. Обращения граждан в местные органы так ничего и не дали.
В ведомстве отметили, что исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.