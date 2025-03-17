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В Минской области коммунальщики чистят дороги от весеннего снегопада

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области коммунальщики чистят дороги от весеннего снегопада и обрабатывают их от гололеда. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО «ЖКХ Минской области».

Источник: БЕЛТА

Коммунальщики отметили, что утро 17 марта выдалось по-настоящему зимним. В связи с этим на отдельных участках дорог Минской области отмечается гололедица.

Для обеспечения безопасности водителей и пешеходов коммунальными службами Минщины с ночи организована работа по уборке снега и обработке противогололедными материалами улиц, тротуаров, дворовых территорий и остановок общественного транспорта.

По состоянию на утро на дорогах центрального региона работают 52 единицы специальной коммунальной техники. Также на борьбу со снегом вышли работники ручного труда.

Израсходовано 0,554 т противогололедных материалов, убрано от снега и обработано 1226 км дорог.