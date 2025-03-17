В Минской области коммунальщики чистят дороги от весеннего снегопада

Коммунальщики отметили, что утро 17 марта выдалось по-настоящему зимним. В связи с этим на отдельных участках дорог Минской области отмечается гололедица.
Для обеспечения безопасности водителей и пешеходов коммунальными службами Минщины с ночи организована работа по уборке снега и обработке противогололедными материалами улиц, тротуаров, дворовых территорий и остановок общественного транспорта.
По состоянию на утро на дорогах центрального региона работают 52 единицы специальной коммунальной техники. Также на борьбу со снегом вышли работники ручного труда.
Израсходовано 0,554 т противогололедных материалов, убрано от снега и обработано 1226 км дорог.