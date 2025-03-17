Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13-летний школьник устроил погоню с полицейскими в Иркутской области

13-летний школьник и его 16-летний приятель решили прокатиться по Тайшету.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

В Тайшете 13-летний школьник за рулём автомобиля пытался скрыться от инспекторов ДПС 17 марта. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.

«При патрулировании одной из улиц города полицейские заметили иномарку, которая попыталась “ускользнуть” от инспекторов, свернув на соседнюю улицу. Автоинспекторы подали сигнал об остановке», — рассказали АиФ-Иркутск в ГИБДД.

Погоня продолжалась недолго. Подросток понял, что ему не скрыться, и остановился. Оказалось, в машине также находился его 16-летний приятель, с которым они решили прокатиться по городу.

В отношении матери подростка составили протокол об административном правонарушении. Ей может штраф 30 тысяч рублей. Также в подразделении по делам несовершеннолетних решат, ставить ли школьника на профилактический учет в полицию и привлекать ли родителей к ответственности.

Ранее в Ангарске подросток за рулём иномарки пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и попал в дорожную аварию.