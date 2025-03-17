«Спасли маму, малыша, матку». Россия получает патент на уникальную операцию

Корреспондент РИА Новости связался с Ириной Бочоришвили. Она сообщила, что ее сыну Леону уже почти три месяца, малыш чувствует себя замечательно. «Конечно, нам еще расти и расти, плюс сохраняется небольшой мышечный тонус, но у Леона нет никаких серьезных отклонений, он крепкий мальчик, хорошо ест, чему мы все несказанно рады», — отметила она, добавив, что и сама чувствует себя прекрасно, «даже гемоглобин в норме».