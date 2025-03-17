В Воронеже дирекция Платоновского фестиваля сменила название

Дирекцию Международного Платоновского фестиваля, который проводится в Воронеже с 2011 года, переименовали. Теперь она называется фестивальная дирекция Воронежской области.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что структуру реорганизовали, ее возглавил Юрий Зайцев. Теперь дирекция расширила функционал.
— Организация будет заниматься не только проведением Международного Платоновского фестиваля искусств, детского театрального фестиваля «Маршак», но и созданием ряда крупных культурных проектов региона, — сообщили в обновленной дирекции.