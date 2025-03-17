Одного мигранта выдворят из России после рейда в Выксе

В отношении них составлены три административных протокола: два по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) и один по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ (нарушение иммиграционных правил).