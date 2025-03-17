Одного мигранта выдворят из России после рейда в Выксе

Полицейские провели в Выксе очередной рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В местах массового пребывания людей, а также на строящихся объектах и в общежитиях полицейские выявили нарушения, совершенные тремя иностранцами.
В отношении них составлены три административных протокола: два по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) и один по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ (нарушение иммиграционных правил).
Двоим из них назначен штраф на общую сумму в размере 10 тысяч рублей, а еще одному — штраф 2 тысячи рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.
Ранее полицейские выявили девять фактов нарушения миграционного законодательства в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.