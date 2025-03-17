В Красноярске полицейские проверяют учебные автомобили

17 марта в Красноярске дорожные полицейские проводят рейд «Учебный автомобиль». Как рассказали в краевом ГИБДД, основными причинами аварий по вине начинающих водителей являются превышение скорости, нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги.
Сегодня автоинспекторы проверяют учебные маршруты, наличие необходимых документов у инструкторов и курсантов, а также обращают внимание на техническое состояние машин.
Кроме того, сотрудники разъясняют основные ошибки автомобилистов и вручают памятки с рекомендациями.
Ранее мы писали, что на 662-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в результате дорожно-транспортного происшествия полностью сгорел автомобиль с водителем.