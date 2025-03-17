В Красноярске полицейские проверяют учебные автомобили

17 марта в Красноярске дорожные полицейские проводят рейд «Учебный автомобиль». Как рассказали в краевом ГИБДД, основными причинами аварий по вине начинающих водителей являются превышение скорости, нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги.