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В Красноярске полицейские проверяют учебные автомобили

В Красноярске сотрудники ГИБДД проверяют учебные автомобили.

Источник: Комсомольская правда

17 марта в Красноярске дорожные полицейские проводят рейд «Учебный автомобиль». Как рассказали в краевом ГИБДД, основными причинами аварий по вине начинающих водителей являются превышение скорости, нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги.

Сегодня автоинспекторы проверяют учебные маршруты, наличие необходимых документов у инструкторов и курсантов, а также обращают внимание на техническое состояние машин.

Кроме того, сотрудники разъясняют основные ошибки автомобилистов и вручают памятки с рекомендациями.

Ранее мы писали, что на 662-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в результате дорожно-транспортного происшествия полностью сгорел автомобиль с водителем.