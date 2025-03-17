Скульпторов приглашают создать памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге

Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Эскизный проект могут подготовить скульпторы, дизайнеры, архитекторы. Работы и документы принимаются с 17 по 31 марта на электронную почту idea@ekadm.ru.
Автора проекта будет выбирать конкурсная комиссия, в состав которой вошли сценарист и режиссер Сергей Сельянов, музыканты Настя Полева, Вячеслав Бутусов, Евгений Горенбург и другие.
«МК-Урал» в конце декабря 2024 года писал, что конкурс на создание памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову было решено продлить. Жюри не понравилась ни одна из 30 заявок.
По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, необходимо, чтобы памятник соответствовал не только представлениям об Алексее Балабанове как великом режиссере, но и ему самому. Нужно учитывать мнение его вдовы и родственников.