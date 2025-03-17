Участок дороги в Башкирии закрыли из-за паводка

Сегодня утром, 17 марта, в Аургазинском районе Башкирии по дороге. Об этом рассказали пресс-службы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и Управления дорожного хозяйства региона.
С 10:00 власти ограничили движение для всех видов транспорта с восьмого километра дороги Урал-Мурадым (объездная дорога ремонтируемого моста через реку Турсагазы).
Ограничения связаны с подъемом уровня паводковых вод. Они ориентировочно продлятся трое суток — до 10:00 20 марта.
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