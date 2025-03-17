Потепление до 30 градусов прогнозируется в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на
Большая часть республики будет под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается без осадков, солнечная погода.
Лишь западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица. По РК ожидаются туманы.
На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5−16 тепла, в центре ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5−20 тепла.
На востоке страны ночью до 7 мороза-5 тепла, днем до 3−16 тепла.
На западе понижение ночью до 5 мороза-5 тепла, днем до 5−18 тепла.
На юге, юго-востоке повышение ночью до 5−13, днем до 22−30 тепла.