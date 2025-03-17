Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потепление до 30 градусов прогнозируется в Казахстане

Теплая погода, в основном, на юге Казахстана.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 100% 751 мм рт. ст. +13°

Прогноз погоды по Казахстану на 18—20 марта предоставили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.

Большая часть республики будет под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается без осадков, солнечная погода.

Лишь западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица. По РК ожидаются туманы.

На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5−16 тепла, в центре ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5−20 тепла.

На востоке страны ночью до 7 мороза-5 тепла, днем до 3−16 тепла.

На западе понижение ночью до 5 мороза-5 тепла, днем до 5−18 тепла.

На юге, юго-востоке повышение ночью до 5−13, днем до 22−30 тепла.