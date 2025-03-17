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В Татарстане из-за таяния снега Казанка вышла из берегов и затопила дорогу

В Арском районе Татарстана из-за интенсивного таяния снега река Казанка вышла из берегов. В результате в поселке Качелино подтопило небольшой участок грунтовой дороги — вода поднялась на 5 сантиметров над уровнем проезжей части.

Источник: МЧС РФ

По информации ГУ МЧС России по РТ, угрозы для жителей поселка нет: системы водоснабжения, электроснабжения и другие важные коммуникации работают штатно, эвакуация населения не требуется.

Пешеходы могут обойти затопленный участок, используя расположенный неподалеку мост. Для подстраховки в поселке дежурит добровольная пожарная команда.

Для автомобильного транспорта предусмотрены объездные пути: жители могут воспользоваться асфальтированной дорогой, расположенной южнее поселка, а к отрезанному участку можно проехать по альтернативной грунтовой дороге.

Ситуация находится под контролем.