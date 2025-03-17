В Татарстане из-за таяния снега Казанка вышла из берегов и затопила дорогу

По информации ГУ МЧС России по РТ, угрозы для жителей поселка нет: системы водоснабжения, электроснабжения и другие важные коммуникации работают штатно, эвакуация населения не требуется.
Пешеходы могут обойти затопленный участок, используя расположенный неподалеку мост. Для подстраховки в поселке дежурит добровольная пожарная команда.
Для автомобильного транспорта предусмотрены объездные пути: жители могут воспользоваться асфальтированной дорогой, расположенной южнее поселка, а к отрезанному участку можно проехать по альтернативной грунтовой дороге.
Ситуация находится под контролем.