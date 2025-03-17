Сотрудницу пермского МФЦ уволили за разглашение личной тайны

Ведущего специалиста Пермского краевого МФЦ ПГМУ Галину Булатову оштрафовали из-за разглашения личной тайны, используя свое служебное положение. Также обвинение предъявили и арбитражному управляющему Сергею Рожину. Об этом со ссылкой на картотеку Ленинского районного суда Перми пишет «Коммерсант-Прикамье».
По информации издания, Рожин обратился к специалисту МФЦ с незаконной просьбой о получении сведений из ЕГРН относительно имущества физического лица. Булатова, осознавая незаконность предложения, попросила коллег направить информацию по указанному арбитражным управляющим адресу электронной почты.
Следствием установлено, что было нарушено право на личную тайну, поскольку физическое лицо не давало согласие на сбор информации. Оба обвиняемых признались в содеянном. В результате сотрудницу МФЦ оштрафовали на 70 000 рублей, а Рожина — на 50 000 рублей.
После внутренней проверки Булатову уволили за нарушение трудовых обязательств.