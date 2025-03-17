Сотрудницу пермского МФЦ уволили за разглашение личной тайны

Следствием установлено, что было нарушено право на личную тайну, поскольку физическое лицо не давало согласие на сбор информации. Оба обвиняемых признались в содеянном. В результате сотрудницу МФЦ оштрафовали на 70 000 рублей, а Рожина — на 50 000 рублей.