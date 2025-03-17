Минтруда сказало о дополнительной пенсии в Беларуси

Говорится, что после вступления дополнительные взносы на накопительную пенсию будут ежемесячно перечисляться работодателем по заявлению работника. В ведомстве подчеркивают, что есть возможность изменить тариф взноса на накопительную пенсию, однако сделать это можно не чаще одного раза в год. Кроме того, белорусы могут в любой момент приостановить свое участие в данной программе, а затем снова возобновить уплату дополнительных взносов.