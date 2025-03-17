Минтруда сказало о дополнительной пенсии в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание на программу «три плюс три», которая состоит из двух шагов. Сказано, что следует подать заявление и заключить договор со «Стравитой». Сделать это можно как у специалиста, так и в электронном видео через официальный сайт.
После этого нужно обратиться к нанимателю с копией договора, а также с заявлением о перечислении соответствующего страхового взноса. В Минтруда уточнили, что вступать в указанную программу страхования можно не позднее, чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Говорится, что после вступления дополнительные взносы на накопительную пенсию будут ежемесячно перечисляться работодателем по заявлению работника. В ведомстве подчеркивают, что есть возможность изменить тариф взноса на накопительную пенсию, однако сделать это можно не чаще одного раза в год. Кроме того, белорусы могут в любой момент приостановить свое участие в данной программе, а затем снова возобновить уплату дополнительных взносов.
Отмечается, что при достижении общеустановленного пенсионного возраста страховщик будет ежемесячно выплачивать работнику дополнительную накопительную пенсию в течение пяти или десяти лет. Все зависит от выбора гражданина.
«Кстати, 50 тыс. белорусов уже участвуют в программе», — заявили в Министерстве труда и социальной защиты.
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