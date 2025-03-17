Мама и дочка госпитализированы: в Уфе в аварии с Lada Largus и Nissan Teana пострадали женщина с ребенком

Вчера вечером, 16 марта, на улице Комсомольская в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
21-летний водитель автомобиля Lada Largus, двигаясь в сторону улицы Бессонова, столкнулся с встречным Nissan Teana. В результате аварии пассажиры «Ларгуса» — 46-летняя женщина и ее трехлетняя дочь — получили различные травмы, их госпитализировали.
По факту инцидента началось разбирательство.
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