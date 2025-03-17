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В Петербурге стартовал период технологической разводки мостов через Неву

Период технологической разводки мостов через Неву перед началом сезона навигации стартует в Петербурге с 17 марта.

Источник: Коммерсантъ

Первыми в ночь на вторник, 18 марта, разведут Благовещенский (с 01:25 до 05:00), Литейный (с 01:40 до 04:45) и мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10), сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В дальнейшем план технических разводок следующий: в ночи на 18 и 19 марта планируется развести Благовещенский мост (с 01:25 до 05:00), Литейный (с 01:40 до 04:45) и мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10). В ночи на 20 и 22 марта — Дворцовый (с 01:10 до 04:55), Биржевой (с 02:00 до 04:55), Большеохтинский (с 02:00 до 05:00) и Володарский мост (с 02:00 до 05:30).

При этом в СПб ГБУ «Мостотрест» предупредили, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, но не обязательно займет все указанное время.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что навигация на Неве и, соответственно, ежедневная разводка мостов в Петербурге завершилась в ночь на 30 ноября. В целом за прошедший период навигации в городе выполнили около 2,2 тыс. разводок мостов, открыв дорогу для 1,4 тыс. судов.