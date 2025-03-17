В Петербурге стартовал период технологической разводки мостов через Неву

В дальнейшем план технических разводок следующий: в ночи на 18 и 19 марта планируется развести Благовещенский мост (с 01:25 до 05:00), Литейный (с 01:40 до 04:45) и мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10). В ночи на 20 и 22 марта — Дворцовый (с 01:10 до 04:55), Биржевой (с 02:00 до 04:55), Большеохтинский (с 02:00 до 05:00) и Володарский мост (с 02:00 до 05:30).