В Новосибирске разработали светящиеся препараты для выявления рака

Соединения синтезировали сотрудники Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН. Они нетоксичны для здоровых клеток и созданы на основе комплексов европия и тербия, которые обладают наиболее яркой люминесценцией. «Цвет видимого излучения зависит от металла: у европия — красный, у тербия — зеленый», — пояснили в пресс-службе.