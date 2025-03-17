Полиция проверила ночные клубы Иркутска

Во время проверки были обследованы ночные заведения на наличие фактов незаконной торговли наркотиками, нарушений правил реализации алкоголя и спиртосодержащих напитков, а также на соблюдение миграционных законов и режима «комендантского часа». Полицейские проверили более 160 человек, четверо из которых были доставлены в отделение полиции с подозрением на наркотическое опьянение для прохождения медосмотра.