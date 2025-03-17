Стоимость картофеля в Ростовской области составила почти 80 рублей

Стоимость картофеля в Ростовской области за месяц изменилась на 3,12 рубля. Об этом можно судить при сравнении данных Ростовстата за февраль и март 2025 года.
Оказалось, что ближе к концу февраля цена составляла 58,54 рубля за 1 кг, а уже 10 марта ценники установились в районе 71,66 рубля.
Уточним, ниже среднего по области картофель в марте продавался в городе Миллерово (67,27 рубля), Волгодонске (68,63 рубля), Ростове-на-Дону (69,88 рубля) и в Сальске (70,09 рубля). Выше среднего он был в Шахтах (72,74 рубля) и Таганроге (77,65 рубля).
Стоимость баранины в Ростовской области за год выросла на 100 рублей.