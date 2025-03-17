Автобус в темноте: в Ташкенте водитель отключил свет и не пускал пассажиров без наличных

Пользователи сообщили, что водитель внезапно выключил свет в салоне и начал требовать оплату проезда наличными, хотя это запрещено. Хуже всего то, что кондуктор просто не пускал в автобус пассажиров, у которых не было наличных.
Для чего он это сделал — остаётся загадкой. Возможно, водитель хотел инсценировать неисправность системы электронных платежей, надеясь, что пассажиры поверят и заплатят наличными. Или же он просто рассчитывал, что камеры наблюдения не смогут зафиксировать его махинации в темноте.
Что говорят в «Тошшахартрансхизмат»?
В «Тошшахартрансхизмат» подтвердили, что водитель автобуса № 72 действительно передвигался с выключенными салонными фонарями и требовал с пассажиров оплату наличными. Более того, рядом с ним находилось постороннее лицо, не имеющее отношения к системе общественного транспорта. Нарушение произошло 13 марта в 19:50.
На следующий день, 14 марта 2025 года, специалисты предприятия изучили записи видеонаблюдения, установленные в автобусе, и зафиксировали факт нарушения. В тот же день во втором автобусном парке было проведено экстренное совещание с участием руководства, ответственных сотрудников и самого водителя.
Водителя уволили, материалы передали в правоохранительные органы.
В ходе обсуждения водитель был признан виновным в грубом нарушении внутренних правил предприятия. В результате с ним расторгли трудовой договор, а все материалы по инциденту передали в правоохранительные органы для получения правовой оценки.
Напоминаем, что с 1 января 2025 года в общественном транспорте Ташкента полностью запрещен прием наличных денег.