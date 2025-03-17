Омская мэрия выиграла суд с «Транстроем», который не платил аренду за землю

Омская мэрия выиграл суд с компанией, которая не оплачивала аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ ФССП ПО Омской области.
Ранее представители департамента имущественных отношений обратились в суд с иском ООО «Транстрой», которое на протяжении длительного времени не платило за аренду земельного участка на улице Комбинатской в Советском округе.
Обследование показало, что компания незаконно разместила на арендованном участке нежилое здание площадью 599 квадратных метров.
«Учтено, что вся площадь земельного участка сформирована как объект единого землепользования, также фирма не предпринимала действий по формированию участка исключительно в границах площади, которая, по его мнению, является достаточной для эксплуатации здания», — отметили в ведомстве.
Суд частично удовлетворил иск мэрии и обязал ООО «Транстрой» выплатить 394 тысячи рублей, в том числе сумму неосновательного обогащения в связи с использованием земельного участка, и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Пристав уведомил руководство компании о санкциях, которые могут последовать за неисполнение решения суда. Для исполнения судебного решения сотрудник ведомства арестовал счета фирмы.
Принятые приставом меры подействовали. Руководство «Транстрой» не стало дожидаться штрафных санкций и погасило задолженность.
Ранее «КП Омск» сообщала, что приставы заставили крупного омского дорожника снести самовольный гараж. Компания получила несколько штрафов за игнорирование решения суда.