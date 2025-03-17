В Самаре могут отключить холодную воду 17 марта до 23.00

В понедельник, 17 марта, специалисты «РКС-Самара» будут ремонтировать водопровод и канализацию в Самаре. Из-за этого жители некоторых домов могут остаться без холодной воды. На улице Ново-Садовой с 10.00 до 23.00 отключат водопроводную линию диаметром 300 миллиметров, чтобы заменить задвижку.
— Без холодной воды останутся дома на улицах Губанова, 15, Ново-Садовой, 246а, 252, 238, Солнечной, 43, 41 В, 43А, 41А, 43Б, 36Б, — прокомментировала пресс-служба компании.
Также 17 марта коммунальщики будут вести ремонтные работы на улицах Мориса Тореза, Стара-Загора, на Пугачевском тракте, на 3-е просеке