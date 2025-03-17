В Самаре могут отключить холодную воду 17 марта до 23.00

Также 17 марта коммунальщики будут вести ремонтные работы на улицах Мориса Тореза, Стара-Загора, на Пугачевском тракте, на 3-е просеке и т. д. В близлежащих домах также могут ненадолго отключать воду. Кроме того, на проспекте Металлургов будут перекладывать канализацию.