Пожароопасный сезон в Иркутской области начнется 7 апреля

Помимо этого в постановлении приводится перечень населенных пунктов, детских лагерей и садоводств, которые подвержены угрозе лесных пожаров. В перечень входят Братск, 15 поселений Братского района, а также детские лагеря и дачные кооперативы, которые расположены на территориях города и района.