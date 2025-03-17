Пожароопасный сезон в Иркутской области начнется 7 апреля

Установить с 7 апреля 2025 года начало пожароопасного сезона на территории Иркутской области, — говорится в документе.
Помимо этого в постановлении приводится перечень населенных пунктов, детских лагерей и садоводств, которые подвержены угрозе лесных пожаров. В перечень входят Братск, 15 поселений Братского района, а также детские лагеря и дачные кооперативы, которые расположены на территориях города и района.
В прошлом году пожароопасный сезон начался 10 апреля и полностью в регионе завершился 26 сентября. В Падунском и Братском лесничествах — 18 сентября.
В 2024 году последний лесной пожар в Иркутской области был зафиксирован в конце августа.