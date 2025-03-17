Ночь Предопределения: как провести Кадр тун

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. В Кадыр тун, или ночь Ляйлятуль-Кадр, Ночь Предопределения, мусульманам рекомендуется совершать обязательные дела, так как это особенно благословенная и важная ночь в исламе.
Она считается одной из наиболее благословенных в исламском календаре. Отмечается Ночь Предопределения в последнюю декаду священного месяца Рамазан, в 2025 году приходится с 26 на 27 марта.
Какие деяния лучше всего совершать в ночь Ляйлятуль-Кадр читайте в материале Sputnik.
Совершить молитву
Одним из главных деяний в Ночь Ляйлятуль-Кадр является усиленная молитва. В эту ночь мусульмане читают обязательные и дополнительные молитвы, а также восполняют пропущенные намазы. Особое значение имеют:
- Тахаджуд-намаз (ночная молитва);
- Таравих-намаз;
- Утренний и ночной намаз в кругу семьи.
Согласно хадису пророка Мухаммеда (мир ему), тому, кто совершает молитвы в эту ночь с искренним намерением, будут прощены все его прошлые грехи.
Читать Коран
Чтение и размышление над аятами Корана в эту ночь особенно важно. Верующие уделяют время чтению священного текста, произносят зикр и восхваления Аллаха. Считается, что в эту ночь ангелы нисходят на землю, и любое поклонение принимается с особой милостью.
Пророк Мухаммед сказал: «Тому, кто прочтет хотя бы одну букву из Корана, запишется одно благодеяние, а каждое благодеяние умножается в десять раз.» В Ночь Кадр эта награда многократно увеличивается.
Попросить прощения и покаяться
Эта ночь — время прощения и духовного очищения. Мусульманам рекомендуется искренне каяться в совершенных ошибках и просить у Аллаха прощения.
Делать дуа
Молитва (дуа) в Ночь Ляйлятуль-Кадр имеет особую силу. Пророк Мухаммед (мир ему) рекомендовал в эту ночь читать следующую мольбу:
«О Аллах, поистине, Ты — Прощающий, Ты любишь прощение, так прости же меня».
Также рекомендуется молиться за мир и благополучие, прося Аллаха даровать защиту и помощь всем нуждающимся.
Размышлять
Ночь Ляйлятуль-Кадр также является временем для саморефлексии и самоанализа. В эту благословенную ночь мусульмане обычно проводят время на размышлениях над своими поступками и стремятся стать лучше в духовном плане.
Через размышления верующие стремятся укрепить свою веру, повысить свое духовное состояние и приблизиться к Всевышнему.
Совершать добрые дела
Ночь Ляйлятуль-Кадр — это также возможность проявить доброту и милосердие. В этот период мусульманам рекомендуется раздавать милостыню, помогать нуждающимся, проявлять заботу о близких и прощать обиды.
Что такое ночь Ляйлятуль-кадр
Ночь Ляйлятуль-кадр или Ночь Предопределения и Могущества — почитаемая ночь месяца поста Рамазан. Эта ночь отмечается в честь события, произошедшего в 610 году, когда пророку Мухаммеду была ниспослана первая сура Корана в пещере Хира.
Согласно исламским источникам, в эту ночь к Мухаммеду явился архангел Джабраил и, указав на свиток, сказал: «Читай!».
Это событие является началом откровения Корана, священного текста ислама, который пророк Мухаммед начал проповедовать впоследствии.
Согласно Корану, поклонение в эту ночь лучше, чем тысяча месяцев поклонения. Поэтому мусульмане стремятся провести ее в молитвах, чтении Корана и благих делах, чтобы обрести милость Всевышнего и прощение грехов.
Проведение Ночи Ляйлятуль-Кадр с искренностью, молитвами и благими поступками позволяет обрести награды Аллаха и духовное обновление.