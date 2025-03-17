Ночь Предопределения: как провести Кадр тун

Чтение и размышление над аятами Корана в эту ночь особенно важно. Верующие уделяют время чтению священного текста, произносят зикр и восхваления Аллаха. Считается, что в эту ночь ангелы нисходят на землю, и любое поклонение принимается с особой милостью.