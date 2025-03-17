«На существующей инженерной инфраструктуре строятся новые дома». Минстройархитектуры сказало о реновации жилья в Беларуси

Говоря про концепцию государственной жилищной политики Беларуси до 2030 года, которая была утверждена правительством в марте 2025 года, представитель ведомства обратила внимание на то, что она отражает основные направления в жилищной политике страны, которые затем подробно расписываются в соответствующих программах. Среди основных направлений данной концепции — уклон на реновацию уже существующего жилья.