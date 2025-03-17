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«На существующей инженерной инфраструктуре строятся новые дома». Минстройархитектуры сказало о реновации жилья в Беларуси

Новые дома построят на существующей инфраструктуре при реновации жилья Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Новые дома построят на существующей инфраструктуре при реновации жилья Беларуси. Подробности в интервью БелТА сообщила заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики — начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская.

Пинковская заметила, что на данную пятилетку как таковой жилищной концепции не было:

— Была программа строительства жилья, а сейчас уже идет последний год пятилетки, — отметила специалиста.

Говоря про концепцию государственной жилищной политики Беларуси до 2030 года, которая была утверждена правительством в марте 2025 года, представитель ведомства обратила внимание на то, что она отражает основные направления в жилищной политике страны, которые затем подробно расписываются в соответствующих программах. Среди основных направлений данной концепции — уклон на реновацию уже существующего жилья.

Пинковская пояснила, что ни для кого не секрет, что со временем существующий жилищный фонд устаревает: как моральной, как и физически и его следует обновлять.

— Речь идет о том, что на уже существующей инженерной инфраструктуре строятся новые жилые дома.

Специалист в качестве примера привела начало работы по разработке концепции реновации жилфонда в следующие пять лет. Данной разработкой занимаются в том числе профильные институты Минстройархитектуры:

— Это одно из направлений таких глобальных, — сказала представитель ведомства.

Она добавила, что по российскому примеру под реновацией жилых домов подразумевается не просто капитальный ремонт — речь идет про снос и строительство нового здания. Специалист заявила, что специалистами проводится работа по определению основным направлений. Так, обсуждаются критерии, которые следует выработать для сноса того или иного дома, источники финансирования.

— Нужно определиться с тем, как будут реализовываться имущественные права граждан, которые проживают в этом фонде, — уточнила Инна Пинковская.

Ранее депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси: вложения в капремонт нецелесообразны, новые ЖК нацелят эффективную застройку сформированных микрорайонов.

Кстати, Минтруда сказало о дополнительной пенсии в Беларуси.

А еще президент Беларуси Александр Лукашенко значительно упростил механизм приемки новых зданий в Беларуси.