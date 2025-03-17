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В Иркутске скончался известный художник Александр Шипицын

Сибиряк долгое время боролся с болезнью.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Умер Александр Шипицын, известный иркутский художник. Деятель искусства долгое время боролся с заболеванием, но она взяла верх. Сибиряка не стало в возрасте 87 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Доме архитекторов.

Умер Александр Шипицын, известный иркутский художник.

В 1960 году Александр Шипицын отучился в художественном училище областного центра. Затем получил образование в Московском полиграфическом институте. В период с 1967 по 1976 был педагогом в Иркутском училище искусств.

— Среди его учеников — С. П. Назаров, Л. Н. Назарова, А. Н. Лодянов, О. В. Беседин, В. И. Соколов. С 1975 преподавал в Иркутском политехническом институте на архитектурном факультете. С 1978 заведовал кафедрой «Рисунок, живопись и скульптура» ИПИ. С 2001 являлся профессором, зав. кафедрой «Рисунок, живопись и скульптура» Иркутского педагогического университета, — сообщили в доме архитектора.

В последний путь Александра Шипицына проводят 22 марта с одиннадцати до двенадцати утра. Желающие проститься с деятелем искусства в ритуальном зале по адресу: бульвар Гагарина 4, строение 1.

Умер Александр Шипицын, известный иркутский художник.