В Иркутске скончался известный художник Александр Шипицын

— Среди его учеников — С. П. Назаров, Л. Н. Назарова, А. Н. Лодянов, О. В. Беседин, В. И. Соколов. С 1975 преподавал в Иркутском политехническом институте на архитектурном факультете. С 1978 заведовал кафедрой «Рисунок, живопись и скульптура» ИПИ. С 2001 являлся профессором, зав. кафедрой «Рисунок, живопись и скульптура» Иркутского педагогического университета, — сообщили в доме архитектора.