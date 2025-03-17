Один из лебедей улетел из парка «Утиное озеро» в Дзержинске

На опубликованных кадрах видно, как лебедь встает на крыло и улетает за пределы озера. Как отмечают эксперты, это нормальный и естественный этап взросления птиц. Все это время лебедь учился летать, поэтому обрезать ему крылья не планировали, тем самым давая естественную свободу.
Пока что в самом парке решили переждать некоторое время. По оценкам орнитологов, лебедь еще может вернуться, если «чувствует связь с местом». Если же он не появится, тогда на его месту привезут новую птицу.
Напомним, что дзержинцы уже не первый раз негодуют по поводу лебедей, которых в прошлом году поселили на благоустроенном Утином озере. Местные жители сообщали, что водоем, на котором живут птицы, начать замерзать, и попросили принять соответствующие меры и спасти их. В районной администрации поспешили успокоить жителей, подчеркнув, что лебеди прекрасно себя чувствуют.
Перед заселением для птиц создали все необходимые условия: построили специальный домик, где они могут вместе жить, очистили водоем от растительности и донных отложений, а также оборудовали озеро системой аэрации, которая не позволяет воде замерзнуть, а птицы могут тут перезимовать. Информацию о комфортных для птиц условиях в парке также подтвердил известный орнитолог Александр Дворецкий. По его словам, лебеди хорошо переносят зимние холода, так как имеют плотную жировую прослойку, способную вынести любые морозы.
Однако споры вокруг птиц не утихали. Тогда в группе парка в социальных сетях запустили опрос, в котором жителям Дзержинска предложили решить судьбу лебедей. Респонденты могли проголосовать, стоит ли оставить птиц на прежнем озере или же перевезти их в другой город в питомник. По предварительным результатам, большая часть жителей все-таки проголосовала за то, чтобы Феликс и Изольда продолжили жить на Утином озере.