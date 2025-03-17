Один из лебедей улетел из парка «Утиное озеро» в Дзержинске

Перед заселением для птиц создали все необходимые условия: построили специальный домик, где они могут вместе жить, очистили водоем от растительности и донных отложений, а также оборудовали озеро системой аэрации, которая не позволяет воде замерзнуть, а птицы могут тут перезимовать. Информацию о комфортных для птиц условиях в парке также подтвердил известный орнитолог Александр Дворецкий. По его словам, лебеди хорошо переносят зимние холода, так как имеют плотную жировую прослойку, способную вынести любые морозы.