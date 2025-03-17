Жителя Екатеринбурга будут судить в Башкирии за то, что сел за руль пьяным

В Калтасинском районе Башкирии по уголовному делу против 48-летнего жителя Екатеринбурга утвердили обвинительное заключение. Как рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики, мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции.
Согласно версии следствия, в минувшем ноябре обвиняемый сел пьяным за руль Toyota Avensis. Его остановили инспекторы ДПС, и чтобы лишение водительских прав, мужчина достал из бардачка сто тысяч рублей и предложил их сотруднику ГАИ.
Инспектор отказался принимать деньги и вызвал следственно-оперативную группу. В итоге нарушителя задержали. На него завели уголовное дело, материалы направлены в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
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